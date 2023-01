WHO wil meer coronacijfers van China na melding van minstens 60.000 doden op een maand tijd

Beelden tonen ravage nadat flatgebouw getroffen wordt door Russische raket, Zelensky: “Terreur enkel te stoppen met wapens”

Een flatgebouw in de Oekraïense stad Dnipro is zwaar beschadigd door een Russische raketaanval, waarbij verschillende mensen bedolven geraakten onder het puin. Dat meldde Kyrylo Tymoshenko, plaatsvervangend stafchef van president Zelensky, eerder vandaag. Er zijn tot nu toe vijf doden en 60 gewonden, onder wie verschillende kinderen. Voor Zelensky kan de terreur die Rusland aanricht enkel met wapens worden gestopt. Dat zei hij in zijn dagelijkse boodschap. “Is het mogelijk de Russische terreur te stoppen? Ja, dat is mogelijk. Kan dat elders dan op het slagveld in Oekraïne? Helaas, neen”, klonk het.

14 januari