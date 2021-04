WHO waarschuwt voor opstoot coronacijfers tijdens paasweekend en ramadan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag gewaarschuwd voor een mogelijke opstoot in de coronacijfers in het Midden-Oosten naar aanleiding van de ramadan en Pasen.

Ahmed al-Mandhari, de regionale directeur voor het Oostelijke Middellandse Zeegebied bij de WHO, waarschuwde dat veertien landen in de regio een sterke stijging in het aantal coronabesmettingen en overlijdens ten gevolge van Covid-19 laten optekenen. “De situatie wordt er niet beter op en de richting die sommige landen uitgaan is verontrustend”, stelde hij tijdens een online persmoment.

Met ramadan en Pasen in het vooruitzicht “loert het gevaar voor een verdere opstoot om de hoek, zoals we vorig jaar tijdens de feestdagen zagen”. “We realiseren ons dat dit belangrijke gebeurtenissen zijn die gevierd moeten worden, maar we roepen iedereen op zichzelf en de anderen te beschermen”, aldus al-Mandhari.

Ramadanperiode

Rooms-katholieke christenen vieren dit weekend Pasen, terwijl de koptische christenen in Egypte Pasen in mei vieren. De ramadanperiode vangt midden april aan. Moslims komen dan normaal gezien in groten getale samen.

Onder meer Egypte en Dubai kondigden reeds aan openbare liefdadigheidsbanketten, een eeuwenoud onderdeel van de ramadan, te zullen verbieden. Nachtelijke ‘taraweeh’-gebeden zijn wel toegestaan, maar worden beperkt tot een halfuur.

In Jordanië mogen moslims tot 15 mei geen taraweeh in de moskeeën bidden, omdat er 's nachts een avondklok geldt.