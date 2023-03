WHO waarschuwt voor 'fake news' na tweet Musk over pandemieverdrag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschuldigt Elon Musk - zonder hem specifiek bij naam te noemen - van het verspreiden van "nepnieuws". Aanleiding is een tweet van de multimiljardair waarin hij landen opriep om "geen autoriteit af te staan" in het kader van een voorgestelde internationale overeenkomst rond de bestrijding van pandemieën.

De bewering dat de overeenkomst tot meer macht van de WHO zal leiden is vals, aldus topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing in Genève.

“Fake news”

"Dit is fake news, het zijn de landen die zullen beslissen wat er in de overeenkomst staat. Als een politicus, zakenman of iemand anders in verwarring is over wat de overeenkomst wel of niet is, willen we dat graag bespreken of uitleggen."

De WHO heeft zich in het verleden nog al boos gemaakt over uitspraken van Elon Musk. Die trekt volgens de organisatie de activiteiten en het onderzoek van wetenschappers in twijfel. Hij deelt zijn visies vervolgens met zijn meer dan 132 miljoen volgers.

Internationaal pandemieverdrag?

Hier draait het dus om een ontwerpovereenkomst voor een internationaal pandemieverdrag waarover de lidstaten van de WHO eind februari zijn beginnen te onderhandelen. Het verdrag, een initiatief van Europese Raad-voorzitter Charles Michel en de WHO-topman, moet leiden tot verbetering van de pandemieparaatheid en -respons en zou verankerd worden in de Akte van Oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De internationale samenwerking op onder meer het gebied van waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek moet via het verdrag versterkt worden. Ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moet verbeterd worden.

“Onze zwakke punten en onze verdeeldheid hebben Covid-19 vrij spel gegeven. Daarom moeten wij deze gelegenheid aangrijpen en ons verenigen”, klonk het eerder in een open brief van 25 wereldleiders. “De Covid-19-pandemie heeft er ons op een krachtige en pijnlijke manier aan herinnerd dat niemand veilig is totdat iedereen veilig is.”