WHO waarschuwt: “Als we maatregelen versoepelen, kunnen we in januari sterftecijfer hebben dat vier tot vijf keer zo hoog is als in april”

"Het dagelijkse aantal gevallen stijgt momenteel en het aantal ziekenhuisopnames ook", aldus Kluge. "Covid-19 is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is bereikt."

Desondanks is de situatie volgens hem nog niet zo erg is als in in het begin van het jaar. "Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog altijd vijf keer minder sterfgevallen", aldus Kluge. Hij zei dat een deel van de toename kan worden toegeschreven aan het hogere aantal coronatests onder jongere mensen en dat de lagere sterfte kan worden verklaard door de verspreiding van het virus onder jongere, minder kwetsbare groepen.