WHO: “Vorige maand meer dan 150 doden door mazelen in Afghanistan”

Door een mazelenepidemie in Afghanistan zijn alleen al in januari tienduizenden mensen besmet geraakt. Meer dan 150 mensen, voornamelijk kinderen, zijn vorige maand ook overleden aan de ziekte. Dat wordt vandaag meegedeeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die waarschuwt dat het dodental nog verder kan oplopen.

"Het aantal gevallen van mazelen is in alle provincies gestegen sinds eind juli 2021", zegt WHO-woordvoerder Christian Lindmeier. In de week van 24 januari is het aantal besmettingen met 18 procent toegenomen, een week later bedraagt de stijging zelfs 40 procent.

In totaal werden vorige maand 35.319 verdachte gevallen vastgesteld, waarvan 91 procent bij kinderen van minder dan vijf jaar. Er deden zich 156 sterfgevallen voor, waarvan 97 procent bij kinderen jonger dan vijf. De WHO vreest dat het gaat om een onderschatting. "De snelle toename van het aantal gevallen in januari doet bovendien vermoeden dat het aantal sterfgevallen door mazelen in de komende weken sterk zal stijgen", zegt Lindmeier nog.

Hongersnood

De Verenigde Naties wijzen erop dat vele kinderen in Afghanistan door ondervoeding extra kwetsbaar zijn. Meer dan de helft van het land dreigt met hongersnood geconfronteerd te worden.

De WHO zegt nu volop in te zetten op een versnelling van de vaccinatiecampagne en een verhoging van de testcapaciteit. In december werden nog 1,5 miljoen kinderen in de zwaarst getroffen gebieden ingeënt. De bedoeling is om in de maand mei nog eens 3 miljoen kinderen te bereiken.