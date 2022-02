WHO: “Voorbarig om overwinning op Covid af te kondigen”

Het is voor eender welk land voorbarig om zich over te geven aan Covid of de overwinning op corona af te kondigen, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gewaarschuwd. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus is bezorgd over het "narratief in sommige landen" dat het voorkomen van overdracht en besmettingen niet langer mogelijk is.