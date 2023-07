WHO verstrekt 18 miljoen dosissen van allereerste malariavaccin aan 12 landen

Russische vader die veroor­deeld werd voor tekening van zijn dochter vraagt doodstraf: “Mijn vaderhart bloedt elke dag”

De Rus Aleksej Moskaljov die in de gevangenis zit sinds zijn dochter Masja (13) een anti-oorlogstekening liet zien in de klas, heeft de rechter gevraagd om hem de doodstraf op te leggen. De alleenstaande vader kan niet langer gescheiden leven van zijn kind. “Ik vraag om het vonnis zo snel mogelijk uit te voeren, want mijn vaderhart bloedt elke dag”, zei hij in een emotioneel slotbetoog nadat het beroep werd afgewezen.