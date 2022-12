WHO: “Verminderde aandacht voor corona kan leiden tot nieuwe fatale variant”

"Gebrekkige strategieën om Covid-19 aan te pakken, kunnen de perfecte omstandigheden creëren voor het ontstaan van een dodelijke nieuwe variant", zei de directeur-generaal tijdens tijdens een persconferentie. "We zijn dicht bij het punt dat de noodfase van de pandemie voorbij is, maar we zijn er nog niet," zei de Ethiopische WHO-chef ook. Woensdag had de organisatie nog gemeld dat zich vorige week opnieuw een lichte stijging van het wereldwijde aantal nieuwe besmettingen voordeed.

Immuniteit

Volgens een schatting van de WHO heeft ongeveer 90 procent van de wereldbevolking inmiddels een zekere mate van immuniteit tegen het coronavirus. Dat komt door een eerdere besmetting of door vaccinatie.

De uitspraken van Ghebreyesus komen op het moment dat het aantal infecties in China weer toeneemt, waar de pandemie destijds begon. De verdere versoepeling van de coronatest-eisen en quarantaineregels in sommige Chinese steden werden vandaag met een mengeling van opluchting en bezorgdheid begroet.

De WHO heeft haar tevredenheid geuit over de versoepeling. “We zijn blij dat de Chinese autoriteiten hun huidige beleid aanpassen en echt proberen om de controlemaatregelen af te stemmen op de noden”, zei Michael Ryan, hoofd van het noodprogramma van de WHO. “We willen dat die aanpassingen echt gebeuren en dat ze versneld worden.” Het is volgens Ryan belangrijk dat regeringen naar de bevolking luisteren bij het bestrijden van de pandemie. Hij schatte ook dat het voor Peking erg moeilijk zal worden om het zeer strenge ‘zerocovidbeleid’ vol te houden, vanwege de huidige circulatie van de erg besmettelijke omikronvariant.

Volledig scherm Het kwam recent tot grote protesten in China tegen het strenge zerocovidbeleid dat het land blijft nastreven. © REUTERS

Vorige week 8.500 coronadoden

Ghebreyesus legde nog uit dat sinds de opkomst van omikron, het virus steeds verder is blijven evolueren. “Vandaag zijn er meer dan 500 subvarianten van omikron die circuleren”, zei hij. “En ze zijn allemaal zeer besmettelijk. Ze vermenigvuldigen zich in de bovenste luchtwegen en hebben de neiging om minder ernstige ziektebeelden te veroorzaken dan eerdere zorgwekkende varianten“, voegde hij toe. En ook: “Ze hebben allemaal mutaties waardoor ze gemakkelijker aan opgebouwde immuniteit kunnen ontsnappen.”

De topman liet ook verstaan dat hoewel - over de afgelopen vijf weken bekeken - het aantal wekelijkse Covid-doden licht is afgenomen, er vorige week wel nog eens 8.500 mensen zijn gestorven aan Covid-19. “Dat is drie jaar in deze pandemie niet aanvaardbaar”, zei hij. “Niet als we nu zoveel tools hebben om besmettingen te vermijden en mensenlevens te redden.” De WHO blijft er verder bij landen op aandringen om een op risico’s gebaseerde benadering te volgen die zowel de volksgezondheid als de mensenrechten beschermt”