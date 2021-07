WHO vergelijkt pandemie met bosbrand: "Vonken zullen weer uitgroeien tot razende brand"

De WHO benadrukt dat de deltavariant zich momenteel aan een razendsnel tempo verspreidt en waarschijnlijk snel de dominante vorm wordt. Ook landen met een hoge vaccinatiegraad worden niet gespaard. "Vooral niet-gevaccineerde en kwetsbare mensen worden er getroffen, waardoor de druk op de gezondheidssystemen toeneemt", aldus Ghebreyesus, die verder onderstreept dat landen "goed moeten nadenken over de impact op de ziekenhuizen bij het versoepelen van de maatregelen".

In landen met een lage vaccinatiegraad is de situatie volgens de WHO "bijzonder slecht". "We zien catastrofale gevolgen die zich vertalen in een hoog aantal ziekenhuisopnames en overlijdens", gaat Ghebreyesus verder. "Vooral in lage-inkomenslanden worden oververmoeide gezondheidswerkers geconfronteerd met tekorten aan materiaal, zuurstof en behandelingen."