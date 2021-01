WHO-team mag na 2 weken quarantaine in Wuhan starten met onderzoek naar oorsprong van coronavirus

Exact één jaar geleden ging Wuhan in lockdown. Hoe verging het de stad sindsdien?

23 januari Exact een jaar geleden maakte de wereld voor het eerst kennis met een lockdown. Wuhan ging op slot nadat er in China zeventien doden gevallen waren als gevolg van een mysterieus virus. De berichten zouden vanaf dan alleen maar alarmerender worden, maar hoe is het de stad zelf sindsdien vergaan? Spoiler alert: na elf weken was het ergste leed al geleden. Nu bruist de metropool, krioelen de winkelstraten van het volk en dansen zwetende lijven dicht op elkaar geplakt in discotheken. Zonder mondmasker soms, alsof corona nooit bestaan heeft...