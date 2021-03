WHO raadt gebruik van malariamiddel ten zeerste af tegen corona

Het middel hydroxychloroquine werd vorig jaar onder meer door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als ‘wondermiddel’ tegen corona. Dit werd al snel weerlegd door artsen en experts. Zo had de ex-president zich in mei laten ontvallen dat hij zo’n twee weken elke dag een hydroxychloroquine-pil had ingenomen om zich te beschermen tegen het coronavirus.

Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ziet hydroxychloroquine als oplossing in de strijd tegen corona. Hij gebruikte het ook zelf toen hij afgelopen zomer besmet was geraakt met het virus. Of het heeft bijgedragen aan zijn herstel, is niet bewezen.

Volledig scherm De Braziliaanse president Jair Bolsonar met een doosje hydroxychloroquine. © AFP

“Niet de moeite waard”

Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is "niet de moeite waard" om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het WHO-panel dinsdag in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal. Er is sprake van een sterk advies tégen gebruik.

Het panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6.000 deelnemers, met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren. "Het panel is van mening dat dit medicijn niet langer een onderzoeksprioriteit is en dat we ons moeten richten op het evalueren van andere, meer veelbelovende medicijnen om Covid-19 te voorkomen", schrijven ze.

Volledig scherm © REUTERS