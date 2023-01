WHO: “Piek in China zal geen significante invloed hebben op coronasituatie in Europa”

Voor het eerst afvalwater Chinese vlucht op coronavari­an­ten getest in ons land: “Staal matig positief, lastig voor verdere analyse”

Het afvalwater van een Chinese vlucht die op Belgische bodem landt, is vandaag in ons land voor het eerst getest op eventuele verontrustende coronavarianten. Dat gebeurde in het Rega Instituut van de KU Leuven. “Het resultaat van het staal is matig positief op corona”, klinkt het. De maatregel van de overheid volgt op de enorme piek aan coronabesmettingen in China.

