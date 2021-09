WHO opent waarschuwingscentrum voor pandemieën in Berlijn

Wereldge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie gaat coronavari­ant uit Colombia opvolgen

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat een variant van het coronavirus, Mu, bewaken. De variant werd voor het eerst vastgesteld in januari in Colombia, maar is ook al in België opgedoken. De Mu-variant, met wetenschappelijke beschrijving 'B.1.621' is voor de WHO nu een van de varianten om in het oog te houden, een zogenaamde "variant of intrest", maar nog geen zorgwekkende mutatie zoals de deltavariant.