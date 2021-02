WHO onderzoekt mogelijke gevallen van corona in Wuhan voor december 2019

Het ligt voor de hand om te kijken in bloedbanken die in de herfst van 2019 monsters namen uit de regio Wuhan, zei Koopmans op een WHO-persconferentie in Genève. Met de Chinese autoriteiten wordt nu gesproken over toegang daartoe. Volgende week zal het team een eerste kort rapport voorstellen over de bevindingen, aldus WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na het onderzoek ter plaatse had het expertenteam al een persconferentie gegeven. WHO-teambaas Peter Ben Embarek bevestigde daar dat het virus, zoals al werd aangenomen, waarschijnlijk via een tussengastheer van vleermuizen op mensen is overgesprongen. Op de persconferentie in Genève zei Embarek dat er sindsdien vooruitgang is geboekt. Het team weet intussen meer over wat er juist in december in de regio van Wuhan is gebeurd en welke rol de Huanan-markt speelde bij de verspreiding van het virus.