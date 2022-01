WHO: “Meer dan helft Europese bevolking tegen maart mogelijk besmet met omikron”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

“Het wordt nog zeker drie maanden lastig met hobbels”, voorspelde David Nabarro, speciale gezant van de WHO, eerder al aan Sky News. “We zitten nog volop in de marathon en kunnen nog niet zeggen dat we aan het einde zijn, ook al is dat in zicht. We zijn er nog niet.” Volgens Nabarro moeten we voorbereid zijn op nieuwe uitbraken van varianten van het coronavirus, ook al wordt het virus dan endemisch zoals de griep. Het is dan zaak om heel snel in te grijpen, zei hij. “Het leven kan voortgaan, de economie kan in vele landen weer draaien, maar we moeten respectvol blijven omgaan met het virus, wat betekent dat we een plan van aanpak voor uitbraken moeten hebben.” Nabarro verwees naar de pieken die zich tot nu toe om de drie à vier maanden voordoen. Volgens Europees WHO-directeur Hans Kluge zijn we intussen wel veel beter geworden in het managen van die uitbraken.

Nabarro waarschuwde er verder voor dat de gezondheidszorg in West-Europa de druk nog wel net aankan, maar dat die in vele andere delen van de wereld overspoeld wordt. Volgens Nabarro is tegelijkertijd zeker in armere landen geen ruimte voor strenge beperkingen. “Mensen moeten gewoon blijven werken en daarom moeten politici nu erg moeilijke keuzes maken. Het zal nog zeker drie maanden moeilijk blijven.”

Op de persbriefing van het WHO, afdeling Europa, zei dokter Catherine Smallwood dat “het coronavirus zeker nog niet endemisch is op dit moment”. Smallwood legde uit dat endemisch betekent dat het virus uit zichzelf, zonder maatregelen, een ‘stabiele transmissie’ kent. Dat is nu helemaal nog niet het geval. “We mogen het virus niet als endemisch beschouwen voordat het virus dat ook echt is”, waarschuwde Smallwood. Ze voegde eraan toe dat er nog heel veel onvoorspelbaar is. “Het zal vooral afhangen van de acties die we ondernemen in Europa en de rest van de wereld.”

Ook regionaal directeur voor Europa Hans Kluge zei dat we “nog midden in het beheersen van de pandemie zitten”. Hij wou zich niet aan voorspellingen wagen over de evolutie van het virus. Hij verwees naar ‘long Covid’, waarover nog veel niet geweten is en wat we “niet moeten onderschatten”.

Verdubbeling

De directeur wees erop dat de regio, die 53 landen telt en zich uitstrekt tot Centraal-Azië, in de eerste week van 2022 meer dan 7 miljoen nieuwe gevallen van Covid-19 registreerde. Dat is een ruime verdubbeling van het vorige tweewekelijkse gemiddelde. “Vijftig van de 53 landen in Europa en Centraal-Azië hebben nu gemelde gevallen van omikron”, aldus Kluge. “Het wordt snel het dominante virus in westelijk Europa en verspreidt zich nu ook in de Balkan.” Volgens hem kan aan het huidige ritme in de komende zes tot acht weken meer dan 50 procent van de Europese bevolking besmet zijn met de omikronvariant. Dat blijkt uit voorspellingen van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Kluge stelde ook dat de ongeziene schaal van overdracht leidt tot een toename van de ziekenhuisopnames. De mortaliteit blijft volgens hem stabiel.

Maar Covid-19 bewust laten verspreiden onder de bevolking is geen goed idee, waarschuwde de WHO op de persbriefing. “Het is dankzij de hoge vaccinatiegraad in West-Europa dat besmette personen minder ernstig ziek worden”, zei Smallwood. “Maar het is voorbarig om daaruit te concluderen dat de omikronvariant op zichzelf minder ziekmakend is. We moeten afwachten wat de gevolgen zullen zijn in gebieden waar er een lage vaccinatiegraad is en waar er dus meer kwetsbare mensen zijn.”

De directeur riep tijdens de briefing onder meer op om in te zetten op de mentale en fysieke gezondheid van het personeel in de gezondheidszorg. Zij dragen immers de grootste last en lopen het grootste risico op besmetting, zei hij.

Scholen openhouden

Over de scholen zei Kluge dat ze “als laatste zouden moeten sluiten en als eerste weer zouden moeten openen”. “Scholen openhouden heeft grote voordelen voor het mentale, sociale en educatieve welzijn van kinderen”, zei hij. Hij raadde aan om in te zetten op ventilatie, handhygiëne en het gebruik van de gepaste mondmaskers. Ook moeten volgens hem leraars en ander schoolpersoneel voorrang krijgen bij vaccinatie. Kwetsbare kinderen en kinderen die in aanraking komen met kwetsbare volwassenen, moeten ook een vaccinatie krijgen in landen waar dat mogelijk is.

De directeur van WHO Europa zei ook dat in sommige landen niet alle klassen open kunnen blijven, door een personeelstekort. Daarom moeten volgens hem ook voorbereidingen worden getroffen voor online lessen, naast de fysieke aanwezigheid van kinderen.

Kluge zei verder nog dat “lockdowns, net als verplichte vaccinatie, de allerlaatste middelen zouden moeten zijn” om de pandemie te beheersen.