WHO hekelt misleidende marketingclaims van babymelkfabrikanten

Meer dan 600 kilogram olifanten­slag­tan­den onder­schept in Vietnam

De Vietnamese douane heeft meer dan 600 kilogram aan olifantenslagtanden, die verborgen waren in twee containers uit Afrika, in beslag genomen in de havenstad Hai Phong, in het noorden van het land. Dat meldt de douane vandaag in een rapport. Het is de grootste vangst van gesmokkeld ivoor in Vietnam sinds oktober 2018.

7 februari