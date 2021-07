WHO gekant tegen derde ‘booster’-vaccins, zolang andere landen nog wachten op eerste dosis: “Enorm ongelijk en onrechtvaardig”

Afgelopen week is, na tien weken van daling, het aantal sterfgevallen aan de gevolgen van Covid-19 opnieuw toegenomen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op een persconferentie. "De pandemie is nog nergens voorbij, het is alsof één enkel brandweerteam een bosbrand moet bestrijden", aldus algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De WHO benadrukt dat de deltavariant zich momenteel aan een razendsnel tempo verspreidt en waarschijnlijk snel de dominante vorm wordt. Ook landen met een hoge vaccinatiegraad worden niet gespaard. "Vooral niet-gevaccineerde en kwetsbare mensen worden er getroffen, waardoor de druk op de gezondheidssystemen toeneemt", aldus Ghebreyesus, die verder onderstreept dat landen "goed moeten nadenken over de impact op de ziekenhuizen bij het versoepelen van de maatregelen".

In landen met een lage vaccinatiegraad is de situatie volgens de WHO "bijzonder slecht". "We zien catastrofale gevolgen die zich vertalen in een hoog aantal ziekenhuisopnames en overlijdens", gaat Ghebreyesus verder. "Vooral in lage-inkomenslanden worden oververmoeide gezondheidswerkers geconfronteerd met tekorten aan materiaal, zuurstof en behandelingen."

Quote De wereldwij­de kloof in de voorzie­ning van coronavac­cins is enorm ongelijk en onrecht­vaar­dig. Sommige landen en regio’s zijn al miljoenen boosterdo­ses aan het bestellen, voordat andere landen hun gezond­heids­wer­kers en de meest kwetsbaren kunnen inenten. Tedros Ghebreyesus, directeur WHO

Vaccinatie

De wereld moet samen strijden om het "Covid-19-inferno" uit te doven, klinkt het verder. De tool om dat te doen: vaccinatie, maar die vaccins moeten dan wel eerlijk verdeeld worden. "De pandemie is nog nergens voorbij. Het is nu alsof een brandweerteam een bosbrand bestrijdt. Een deel van de vlammen kan worden geblust, maar het vuur smeult nog en uiteindelijk zullen de vonken weer uitgroeien tot een razende brand."

Ghebreyesus vindt het dan ook niet kunnen dat er landen zijn die nu al miljoenen "boosterdoses", een extra prik na volledige vaccinatie, bestellen. “De wereldwijde kloof in de voorziening van coronavaccins is enorm ongelijk en onrechtvaardig. Sommige landen en regio’s zijn al miljoenen boosterdoses aan het bestellen, voordat andere landen voorraden hebben om hun gezondheidswerkers en de meest kwetsbaren in te enten”, aldus Ghebreyesus. “Wie zou brandweermannen de vlammen insturen zonder bescherming? De prioriteit moet nu liggen op mensen die nog geen prik hebben gekregen”.

Quote Het is nodig dat farmaceuti­sche bedrijven hun licenties, knowhow en technolo­gie openbaar maken. Tedros Ghebreyesus, directeur WHO

De WHO-directeur richtte zich daarbij onder andere tot de vaccinproducenten Pfizer en Moderna, die al lieten weten dat ze boostervaccins willen verstrekken aan landen met een hoge vaccinatiegraad. Hij vraagt dat ze hun aandacht in de plaats daarvan richten op COVAX, het initiatief om vaccins beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. "Er zijn al tientallen miljoenen donaties van vaccins, maar er is meer nodig. Daarom is het nodig dat farmaceutische bedrijven hun licenties, knowhow en technologie openbaar maken", besluit Ghebreyesus.

Best geen combinatie van meerdere vaccins

Verder raadt de WHO af om coronavaccins van meerdere fabrikanten te combineren, aangezien er nog maar weinig informatie beschikbaar is over de gezondheidsimpact daarvan. “Het is een beetje een gevaarlijke trend. We bevinden ons in een dataloze en bewijsloze zone wat betreft het combineren”, zei hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan vandaag tijdens een online briefing. “Het zal een chaotische situatie worden wanneer burgers beginnen te beslissen wie er wanneer een tweede, derde en vierde dosis zal krijgen.”

Massale EK-vieringen

Daarnaast merkte de WHO nog op dat de beelden van massa’s fans tijdens de finale van het EK voetbal de strijd tegen de coronapandemie belemmeren. Een groot deel van de mensen in Europa is al ingeënt tegen COVID-19, maar honderden miljoenen mensen in andere regio’s hebben nog geen prik gekregen. “De mensen daar zien mogelijk de drukte van het EK en denken ‘in Europa hebben ze wel veel plezier”, aldus WHO-noodcoördinator Mike Ryan.

Volgens Ryan maken die beelden het mensen in landen met een beperkte vaccintoegang moeilijk om zich aan de maatregelen te houden. “De realiteit is dat het grootste deel van de wereld nog niet normaal is. Het is belangrijk dat we solidariteit tonen”, klinkt het nog.

