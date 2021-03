WHO: "Geen enkele reden om AstraZeneca-vaccin niet te gebruiken”

Zeeuws-Vlaanderen Gebroeders Azimi van ‘The Sky is the Limit’ opgepakt in fraudezaak, politie valt binnen in hotel

11 maart De Nederlandse politie is dinsdagmorgen binnengevallen in hotel De Elderschans in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg (Sluis), eigendom van de gebroeders Azimi. Dat melden onze collega's van Provinciale Zeeuwse Courant. Speurders namen computers, documenten en USB-sticks in beslag bij de ex-voorzitter van Patro Eisden. De broers zijn opgepakt.