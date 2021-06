WHO geeft noodgoedkeuring aan Chinees Sinovac-vaccin

ITALIË Nieuwe bewakings­vi­deo duikt op in zaak vermiste Saman (18), politie blijft speuren naar lichaam

17:44 In het onderzoek naar de vermiste Saman Abbas (18), het Pakistaanse meisje dat eind april verdween in haar Italiaanse woonplaats Novellara, is een nieuwe bewakingsvideo opgedoken, meldt de krant Resto del Carlino. Op de beelden is volgens het dagblad te zien hoe het meisje in het bijzijn van haar ouders, een oom en twee neven haar woning verlaat. Dit zou de laatste keer zijn dat ze levend is gezien. Haar ouders die in mei naar Pakistan vlogen, houden vol dat hun dochter zich veilig en wel in België bevindt.