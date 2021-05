WHO geeft noodgoedkeuring aan Chinees Sinopharm-vaccin

Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen boven de 18 jaar. Er zijn twee prikken nodig met een tussentijd van twee tot drie weken. De WHO gaf ook aan dat het vaccin 79 procent effectief is tegen ziekte en hospitalisatie. Voor de 60-plussers is er nog weinig informatie voorhanden over de werking van het vaccin, maar de WHO stelt geen bovengrens in “omdat er geen theoretische reden is om te geloven dat het vaccin een ander veiligheidsprofiel heeft bij jongere en oudere personen”. De WHO heeft ook extra studies gevraagd aan het Beijing Bio-Institute of Biological Products, dat het vaccin produceert, en heeft ook ter plaatse inspecties uitgevoerd.