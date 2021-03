WHO geeft groen licht voor wereldwijde gebruik Johnson & Johnson-vaccin

De beslissing van de WHO komt er daags nadat het EMA en de Europese Commissie het licht op groen zetten voor het gebruik van het vaccin dat deels in België werd ontwikkeld.



"Elk nieuw, veilig en doeltreffend middel tegen Covid-19 is een stap dichter bij de beheersing van de pandemie", zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Maar de hoop kan niet materialiseren voordat de vaccins beschikbaar zijn voor alle mensen wereldwijd. Ik roep dan ook de regeringen en bedrijven op om hun beloftes na te komen en alle middelen die ze ter beschikking hebben aan te wenden om de productie op te schalen. Op die manier kunnen deze middelen echte publieke middelen worden en beschikbaar en toegankelijk worden gesteld voor iedereen. Pas dan is er sprake van een gedeelde oplossing voor een wereldwijde crisis."



Het vaccin van Johnson & Johnson is het derde vaccin dat groen licht krijgt van WHO. Eerder keurde de VN-organisatie al het vaccin van Pfizer/BioNTech en dat van AstraZeneca goed voor wereldwijd gebruik. Via het COVAX-programma heeft de WHO 500 miljoen vaccins van Johnson & Johnson besteld.