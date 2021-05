WHO Europa waarschuwt dat vooruitgang "breekbaar" blijft ondanks succes vaccins: “Laten we niet dezelfde fouten maken”

Hoewel de huidige coronavaccins werken tegen alle coronavarianten die in Europa in omloop zijn, blijft het voor de landen noodzakelijk om voorzichtig te werk te gaan bij de versoepelingen van de maatregelen. Dat is de boodschap die WHO Europa donderdag meegaf tijdens een digitale persbriefing vanuit Kopenhagen.

De coronacijfers in Europa gaan de goede kant op. Het aantal nieuwe besmettingen in de regio is sinds midden april gedaald van 1,7 miljoen naar bijna 685.000 gevallen per week. Dat is een daling met 60 procent op één maand tijd, zegt Hans Kluge, de regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Europa.

Vaccinatie heeft een belangrijke rol gespeeld in die evolutie. Bovendien blijken de vaccins ook effectief tegen de mutaties die momenteel worden vastgesteld. "Alle virusvarianten van Covid-19 die tot nu toe zijn opgedoken, reageren op de beschikbare en goedgekeurde vaccins", zegt Kluge.

Toch blijft hij aanmanen tot voorzichtigheid. "Vaccins mogen dan wel het licht aan het einde van de tunnel zijn, we mogen ons niet laten verblinden door dat licht.” "De vooruitgang is breekbaar. We hebben dit al eerder meegemaakt. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar", zegt Kluge. "De pandemie is nog niet voorbij. De komende maanden kunnen toegenomen mobiliteit, fysieke interactie en bijeenkomsten leiden tot meer besmettingen in Europa."

Inspanningen verdubbelen

"Als de maatregelen worden versoepeld, zoals momenteel in de meeste landen in de regio gebeurt, zullen de inspanningen op het vlak van testing, isolatie, contactopsporing, quarantaine en vaccinatie verdubbeld moeten worden om de controle te behouden en om ervoor te zorgen dat de trends blijven dalen.” Kluge wijst er ook op dat het coronavirus in Europa al aan 1,2 miljoen mensen het leven heeft gekost. "Dat komt overeen met bevolking van Brussel".

Voorts legde de Wereldgezondheidsorganisatie nogmaals de nadruk op internationale solidariteit bij de vaccinatiecampagne. "Wereldwijd had op 4 mei 29 procent van de bevolking in hoge inkomenslanden minstens één dosis gekregen, tegenover 1,4 procent bij de lage- en middenlage-inkomenslanden. Dus er is zeker een ongelijkheid", zegt Kluge. "Wat we zouden moeten vermijden, is dat in sommige landen jonge, gezonde mensen gevaccineerd worden, terwijl in andere landen het gezondheidspersoneel, de oudere mensen en de mensen zonder onderliggende aandoeningen nog geen enkele dosis hebben gekregen.”