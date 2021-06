WHO Europa waarschuwt dat coronapandemie nog lang niet voorbij is: “Gebruik deze zomer je gezond verstand”

Europa is nog bijlange niet met de voeten van het ijs als het om de coronapandemie gaat, ondanks het feit dat de coronacijfers de goede richting uitgaan. Dat heeft Hans Kluge - de Belgische arts die de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leidt - vanmorgen gezegd tijdens een persmoment in Kopenhagen.

“Al twee maanden op rij zien we het aantal gevallen, hospitalisaties en overlijdens omlaag gaan”, aldus Kluge. “Vorige week werden 368.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een vijfde van wat we zagen tijdens de meest recente piek in Europa in april. Voor het eerst sinds afgelopen najaar bleef het aantal nieuwe overlijdens onder de 10.000 vorige week. In de 53 gebieden die bij de WHO onder Europa vallen, heeft 30 procent van de bevolking een eerste prik gekregen, 17 procent is volledig gevaccineerd.”

Dat is al heel wat, maar nog niet genoeg volgens Kluge. “De vaccinatiegraad is nog lang niet hoog genoeg om ons te beschermen voor een nieuwe besmettingsgolf. We hebben nog een flinke weg te gaan eer we op 80 procent vaccinatie zitten bij de volwassen bevolking. Het tempo moet deze zomer nog omhoog.”

Afbouwen

Daartegenover staat dat sinds deze week 36 van de 53 landen in Europa hun coronamaatregelen afbouwen als gevolg van de dalende cijfers. “We moeten de vooruitgang die we in de meeste landen in Europa gemaakt hebben zeker erkennen, maar ook dat we nog lang niet met de voeten van het ijs zijn", gaat hij verder. “Met een toename aan sociale contacten, een grotere mobiliteit van de bevolking en enkele grote festivals en sportwedstrijden de komende dagen en weken, roept de WHO/Europa op tot voorzichtigheid.”

Volledig scherm © AP

Volgens Kluge is er immers nog altijd sprake van grootschalige transmissie in de gemeenschap. “De nieuwe deltavariant die makkelijker overdraagbaar lijkt te zijn en ons immuunsysteem toch een beetje kan omzeilen, lijkt voet aan de grond te krijgen, terwijl heel wat kwetsbare mensen boven de 60 nog niet beschermd zijn. We zijn al eens op dit punt geweest. Afgelopen zomer steeg het aantal gevallen langzaam bij jonge leeftijdsgroepen en dat sprong over naar oudere groepen. Dat droeg bij tot een enorme opstoot in het aantal gevallen, lockdowns en overlijdens in de herfst en de winter van 2020. Laat ons die fout niet nog eens maken.”

Gezond verstand

Kluge roept op om ons gezond verstand te gebruiken deze zomer. “Wees voorzichtig en beperk je risico’s, terwijl je van de zomer geniet. Als je ervoor kiest om te reizen, doe het op een verantwoordelijke manier. Wees je bewust van de risico’s. Gebruik je gezond verstand en breng wat we al bereikt hebben niet in gevaar. Was je handen regelmatig, hou afstand, doe zo veel mogelijk buiten en draag een mondmasker.”

Er zijn in de Europese regio van de WHO sinds de start van de coronapandemie 55 miljoen bevestigde gevallen van Covid-19 vastgesteld. 1,2 miljoen mensen zijn overleden aan het virus.