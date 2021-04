WHO: “Europa vaccineert onacceptabel traag”

Jongen van 7 jaar oud beschul­digd van verkrach­ting in New York

31 maart Een jongen van 7 jaar oud is in het uiterste noorden van de staat New York aangehouden en beschuldigd van "verkrachting van een minderjarige". Plaatselijke media melden dat de jongen inmiddels thuis is, maar later voor de rechter moet verschijnen.