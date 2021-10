WHO: “Europa enige regio ter wereld met stijging in aantal coronagevallen vorige week”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat het aantal coronagevallen in Europa afgelopen week met 7 procent is gestegen. Europa is op dit moment de enige regio ter wereld waar het aantal besmettingen weer toeneemt.

In haar wekelijkse briefing over de toestand van de coronapandemie stelt de WHO dat er vorige week wereldwijd zo’n 2,7 miljoen nieuwe coronagevallen zijn bijgekomen. Er lieten ook meer dan 46.000 mensen het leven aan de gevolgen van Covid-19. Het gaat om cijfers die vergelijkbaar zijn met die van de week daarvoor. Vooral Groot-Brittannië, Rusland en Turkije tekenen de meeste nieuwe gevallen op.

1,3 miljoen nieuwe gevallen in Europa

De grootste daling qua aantal besmettingen vond plaats in Afrika en in de Westelijke Pacifische Regio, waar het aantal nieuwe infecties daalde met respectievelijk 18 en 16 procent. Het aantal sterfgevallen in Afrika daalde ook met ongeveer een kwart, ondanks het nijpende tekort aan vaccins op het continent. Andere regio’s zoals Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten legden gelijkaardige cijfers voor als de week eerder.



Tegelijkertijd is voor de derde week op rij het aantal coronagevallen in Europa gestegen, met in totaal zo’n 1,3 miljoen nieuwe besmettingen erbij. Meer dan de helft van de landen in onze regio, waaronder ook België, rapporteerden een stijging in het aantal besmettingen, aldus de WHO.

Rusland

Vooral in Rusland lijkt de situatie kritiek te worden. Ook deze week werden daar keer op keer nieuwe dagelijkse records qua aantal nieuwe gevallen verbroken. Erger: ook het aantal sterfgevallen piekt. Maandag stierven nog eens 1.015 mensen in het land door Covid-19, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie.

Veel Russen wantrouwen de coronavaccins van Russische makelij. De inentingsgraad is er met ruim 30 procent dan ook stukken lager dan in westerse landen. Moskou grijpt alvast voor het eerst sinds de zomer terug naar strengere coronaregels: de Russische hoofdstad geeft ongevaccineerde mensen ouder dan 60 jaar de opdracht om de komende vier maanden thuis te blijven. Bedrijven moeten tegelijkertijd tot 25 februari ten minste 30 procent van hun personeel van thuis uit laten werken.

Groot-Brittannië

Ook in Groot-Brittannië lijkt het snel de verkeerde kant op te gaan, met besmettingscijfers die naar hoogtes zijn geschoten die het land al sinds midden juli niet meer zag. Op een dag tijd zijn maandag zo bijna 50.000 nieuwe coronagevallen gemeld. Bovendien bereikte het aantal coronadoden met 223 sterfgevallen in een etmaal ook het hoogste niveau in ruim een halfjaar. De laatste keer dat een hoger aantal werd geregistreerd, was op 9 maart toen 231 besmette mensen bezweken. Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson verwacht een “bijzonder zware” winter voor de zorg als de stijging doorzet.

De Britse regering volgt ook een nieuwe coronavariant die de ronde doet, van nabij op. Volgens de regering houden de huidige maatregelen het virus evenwel nog onder controle. Van een hernieuwde invoering van coronabeperkingen, zoals een mondmaskerplicht en thuiswerkadvies, is nog geen sprake. Johnson waarschuwde vorige maand dat dergelijke stappen wel nodig worden als de gezondheidszorg weer overbelast raakt. In Groot-Brittannië is ongeveer 79 procent van de burgers van 12 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een vaccinatie volledig ingeënt.

België

Ook bij ons blijft het aantal besmettingen verder toenemen, alsook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal Covid-overlijdens. Vorige week vrijdag werden in ons land 4.149 nieuwe coronagevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin mei.

Experts waarschuwen voor het begin van een nieuwe besmettingsgolf. Sommigen zouden graag willen teruggrijpen naar de mondmaskers, ook de uitbreiding van het Covid Safe Ticket wordt naar voren geschoven. Ook in België lijkt de politiek daar echter (nog) niet veel oren naar te hebben.

Nederland heeft op dit moment, op het kleine Monaco na, de snelst oplopende besmettingscijfers van Europa, zo schreef De Volkskrant eerder deze week. Ook Ierland, Polen en Estland zien rappe toenames van ruim 40 procent op weekbasis. In onder meer Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Italië is de herfstgolf dan weer nog niet ingeluid.

