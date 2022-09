WHO: “Elke twee seconden sterft er in de wereld iemand jonger dan 70 jaar aan niet-overdraagbare ziekte”

De oplossingen zijn bekend, verklaart Bente Mikkelsen, hoofd van de afdeling niet-overdraagbare ziekten (NCD) bij de WHO in Genève. Het gaat om minder roken, gezonder eten, minder alcohol drinken, meer bewegen en een betere luchtkwaliteit.

WHO: “Einde coronapandemie is in zicht, maar we zijn er nog niet”

Zo'n 85 procent van de zieken woont in landen met een laag of gemiddeld inkomen, schrijft de WHO in het rapport. Daardoor hebben ze vaak geen toegang tot een adequate behandeling wanneer ze ziek worden. Als er 140 miljard dollar extra vrijgemaakt wordt voor de gezondheidszorg tegen 2030, kan dat een economisch voordeel van 2,7 biljoen dollar (2,72 biljoen euro) opleveren in deze landen, meent de WHO. Dat komt onder andere omdat zieken de juiste behandeling kunnen krijgen en zo opnieuw aan het werk kunnen.