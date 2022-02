WHO: Een op de vier vrouwen wereldwijd krijgt te maken met partnergeweld

Showbizz “Vorige keer wisten we het. Nu zien we het”: dat Lil Kleine opnieuw een vrouw mishandelt, verbaast niemand

Sinds zondagavond verblijft de Nederlandse rapper Lil Kleine (27) - echte naam Jorik Scholten - in een Amsterdams politiebureau omdat hij een vrouw mishandelde. Het slachtoffer: waarschijnlijk zijn verloofde Jaimie Vaes (32). Of beter: opnieuw het slachtoffer, want vorig jaar kwam het in Ibiza al eens tot geweld. Dat Scholten absoluut geen lieverdje is, getuigen ook de andere gevallen van opruiing, beledigingen en mishandeling. Wat is er precies gebeurd? Waarom blijft Jaimie bij hem? En hoe reageert de muziekindustrie?

15 februari