WHO-directeur Europa: "Pandemie pas voorbij als 70 procent van wereldbevolking gevaccineerd is”

“De pandemie zal voorbij zijn wanneer we een minimale vaccinatiegraad van 70 procent hebben”, aldus Kluge, die sinds februari 2020 directeur is voor Europa bij de WHO. Het belang van de vaccinatiecampagnes, die volgens hem ook in Europa “nog te traag” verlopen, is zeer groot.



Het tempo moet dan ook dringend opgevoerd worden om een einde te maken aan de pandemie, die langer duurt dan verwacht. “In een pandemie is snelheid van essentieel belang”, merkte hij op, en daar ontbrak het aan bij het begin van uitbraak van het coronavirus. “Zelfs toen de WHO een pandemie afkondigde, wachtten veel landen nog. We hebben toen kostbare tijd verloren.”