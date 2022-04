WHO: “Coronapandemie blijft noodtoestand”

Nederland­se bank biedt excuses aan voor histori­sche banden met slavernij

Voorlopers van de Nederlandse bank ABN AMRO waren in verregaande mate betrokken bij slavenhandel. Zo was een bankiershuis dat via fusies opging in de grootbank volgens historici een spil in de op slavernij draaiende economie van het Caribisch gebied in de achttiende eeuw. ABN AMRO biedt nu “diepgevoelde excuses” aan voor de historische betrokkenheid bij slavernij.

