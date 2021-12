WHO: “Coronabesmettingen in Afrika stijgen sterk, toch minder doden en ernstig zieken”

In Zuid-Afri­ka belanden meer jonge kinderen met omikron in ziekenhuis: “Maar ziektever­loop is opvallend milder”

In Zuid-Afrika zorgt de omikronvariant nog niet voor grote(re) druk op de ziekenhuizen. Dat zegt de Nederlandse arts Hugo Johan Tempelman, die in Zuid-Afrika meewerkt aan het onderzoek naar de nieuwe variant. “Omikron verspreidt ongelooflijk snel, maar geeft een véél milder ziektebeeld dan de deltavariant”, vertelt hij in gesprek met HLN LIVE. Het zijn opvallend vaak jonge kinderen, die in Zuid-Afrika net zoals bij ons nog niet werden gevaccineerd, die in het ziekenhuis belanden. Hun symptomen zijn gelukkig milder én anders dan bij de deltavariant, klinkt het.

17:34