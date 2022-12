WHO bezorgd over Chinese coronapiek: meer dan 1 miljoen doden verwacht

Hoeveel besmettingen en slachtoffers er zijn in de op één na grootste economie ter wereld is onduidelijk. Er waren recent berichten over mensen die niet konden worden behandeld en crematoria en uitvaartcentra die overuren draaien vanwege de talrijke sterfgevallen. Daarvan is niet veel terug te zien in de officiële cijfers, die aangeven dat deze maand niet meer dan tien personen aan covid zijn overleden.