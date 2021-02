WHO bezoekt lab in Wuhan dat voorwerp is van complottheorieën over oorsprong coronavirus: “Belangrijke vragen beantwoord”

Een team experten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de oorzaak van de coronapandemie onderzoekt, heeft in de Chinese miljoenenstad Wuhan een onderzoekscentrum bezocht dat het voorwerp is van talloze - ongefundeerde - complottheorieën. Volgens enkele van die theorieën zou het coronavirus uit dat laboratorium ontsnapt zijn.

De experten hadden een ontmoeting met het personeel van het Instituut voor Virologie in Wuhan, een zwaar beveiligde instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar coronavirussen. Ze spraken onder meer met ‘Bat Woman’ Shi Zhengli, een wetenschapper die haar bijnaam kreeg door haar onderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen. Het was zij die in juni vorig jaar aan de alarmbel trok en zei dat ze vreesde dat het nieuwe coronavirus misschien wel uit het laboratorium was ontsnapt.

Dat was koren op de molen van complotdenkers, zeker toen ook de regering van toenmalig president Donald Trump de theorie als mogelijkheid opperde. Veel onderzoekers hebben sindsdien echter gezegd dat het zogenaamde ‘bewijsmateriaal’ vooral indirect is. Intussen bleek ook dat geen enkele van de gensequenties van het virus die overal ter wereld werden ontdekt, overeenkomt met het virus dat in het lab bestudeerd werd.

De meeste wetenschappers nemen nu aan dat het coronavirus vermoedelijk in de natuur ontstaan is en via dieren (het reservoir) op mensen is overgegaan. Het zou echter nog jaren kunnen duren eer er bevestiging is over de ware toedracht van het ontstaan en de verspreiding van het virus. Het vinden van het dierlijke reservoir bij een uitbraak alleen al, vraagt uitgebreid onderzoek. Er moeten stalen genomen worden, genetische analyses uitgevoerd en epidemiologische studies gedaan.

WHO-expert en zoöloog (iemand die zich bezighoudt met de studie van dieren) Peter Daszak liet op Twitter intussen wel weten dat hij tevreden was over “de uiterst belangrijke ontmoeting” in het Instituut voor Virologie van woensdag. “We hebben een eerlijk en open gesprek gehad. Belangrijke vragen zijn gesteld en beantwoord”, schrijft hij, zonder verdere details te geven.

Het team is al zeven dagen bezig met zijn onderzoek in China. Het kreeg daar pas de toestemming voor na maandenlange onderhandelingen, omdat China vreest als verantwoordelijke aangewezen te worden voor de pandemie. De onderzoekers - onder wie dierenartsen, virologen en epidemiologen uit tien verschillende landen, onder meer de Nederlandse virologe Marion Koopmans - moesten eerst twee weken in quarantaine. Ze bezochten intussen al ziekenhuizen, onderzoekscentra en traditionele ‘wet markets’, waar vers vlees, verse vis en verse groenten verhandeld worden.

