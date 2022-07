WHO: aantal coronabesmettingen in zes weken tijd verdrievoudigd in Europa

In de afgelopen zes weken is het aantal besmettingen verdrievoudigd in de Europese regio. Dat zegt Hans Kluge, de regionale directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, in een persbericht. Hij roept landen op om dringend de tekortkomingen in de monitoring van het virus aan te pakken.

"Het is erg duidelijk dat we ons in een gelijkaardige situatie bevinden als vorige zomer, alleen wordt de huidige Covid-19-golf voortgestuwd door subtypes van de omikronvariant", die zich gemakkelijker verspreiden dan de eerdere varianten, zegt de Belgische WHO-baas. Met het stijgende aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames, en die zullen enkel maar toenemen in de herfst en de winter wanneer scholen weer open gaan, mensen terugkeren van vakantie en mensen elkaar weer meer binnen ontmoeten.

De Europese regio van de WHO, die bestaat uit 53 landen (naast de EU ook bijvoorbeeld Rusland en Turkije), registreerde in de afgelopen week bijna 3 miljoen nieuwe besmettingen, bijna de helft van alle gevallen wereldwijd. In de afgelopen zes weken is het aantal besmettingen verdrievoudigd. En hoewel het aantal mensen op de intensieve zorg redelijk laag blijft, sterven in Europa toch nog steeds elke week 3.000 mensen aan het virus.

De WHO roept de overheden daarom opnieuw op om inspanningen te doen om de verspreiding van het virus in te dijken. Zo moet de vaccinatiegraad nog omhoog, is goede ventilatie noodzakelijk en raadt de WHO aan om opnieuw het dragen van mondmaskers in binnenruimtes en op het openbaar vervoer aan te moedigen. Ook moet de monitoring van het virus weer versterkt worden, nu veel landen "een gevaarlijke blinde vlek creëren" door de surveillance sterk te verminderen.

"Mijn boodschap aan de autoriteiten is om nú te handelen voor de komende maanden", aldus Kluge, die toevoegt dat in het zuidelijk halfrond, waar het nu winter is, een hevig griepseizoen woedt.