WHO: “Aantal besmettingen stijgt in heel Europa, na zes weken van daling”

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Europa afgelopen week met 9 procent gestegen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag bekendgemaakt tijdens een persbriefing. Daarmee komt een einde aan een periode van zes weken waarin de besmettingscijfers daalden.

Het totale aantal besmettingen in Europa komt door de stijging net boven het miljoen te liggen.



In meer dan de helft van de Europese regio's werden de afgelopen week meer besmettingen vastgesteld. Vooral in Centraal- en Oost-Europa is een heropflakkering merkbaar, in West-Europese landen lag het aantal besmettingen al hoog.

De Britse variant is intussen vastgesteld in 43 van de 53 landen in de regio, de Zuid-Afrikaanse variant in 26 landen en de Braziliaanse in 15 landen.

Pandemiemoeheid

De WHO benadrukt dat het belangrijk is om "back to basics" te gaan. Zo moeten we waakzaam zijn en blijven voor de gemuteerde versies van het virus en moeten de regels rond testing en quarantaine verbeterd worden en consequent worden nageleefd.

Daarnaast zijn inspanningen vereist om "pandemiemoeheid" tegen te gaan en moet er een versnelde uitrol komen van vaccins.

Volledig scherm Volgens Hans Kluge van WHO-Europa is het aantal besmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen. Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld. © AP

Vaccinatiecampagne

In totaal zijn 45 landen in de Europese regio gestart met de vaccinatiecampagne. In 40 landen is ruim 1,9 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in 20 landen heeft een kwart van de gezondheidsmedewerkers al twee prikken gekregen. "Vaccinatie redt mensenlevens, want we zien dat het aantal hospitalisaties en sterfgevallen hierdoor afneemt", klinkt het.

De WHO had tijdens de persbriefing ook aandacht voor vrouwen die getroffen worden door de pandemie, naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Van de 1,3 miljoen gezondheidswerkers die al getroffen werden door het coronavirus, is 68 procent vrouw. Daarom vraagt de organisatie onder meer om de genderongelijkheid terug te brengen en vrouwen wereldwijd te betrekken bij beleidsbeslissingen om deze pandemie te bestrijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook andere video’s over het coronavirus: