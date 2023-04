Wetenschappers dringen aan op veto van Oegandese president voor anti-LGBTQ+-wet

Een groep vooraanstaande internationale wetenschappers en academici hebben een open brief ondertekend aan de Oegandese president, Yoweri Museveni. Daarin dringen ze aan op een veto tegen een wetsvoorstel dat homoseksualiteit als iets strafbaar stelt in het land.

De president moet het wetsvoorstel, dat in maart werd opgesteld, donderdag ondertekenen of er een veto tegen stellen. De wet verbiedt mensen om zich als lid van de LGBTQ+-gemeenschap te identificeren en stelt levenslange gevangenisstraffen voor veroordeelde homoseksuelen voor. Daarnaast zou de doodstraf gelden voor “verergerde homoseksualiteit”, een veelomvattende term die verschillende homoseksuele handelingen dekt, waaronder seks met mensen met een mentale of fysieke handicap, met kinderen of met een HIV-positieve persoon.

Voordat de anti-LGBTQ+-wet vorige maand vrijwel unaniem werd aangenomen, vroeg president Museveni wetenschappers om vast te stellen of homoseksualiteit natuurlijk of aangeleerd is. De president zelf noemde homoseksualiteit eerder een “afwijking van het normale”.

Open brief

In hun open brief aan de president dringen de wetenschappers er sterk op aan zijn veto uit te spreken. “We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: homoseksualiteit is een normale en natuurlijke vorm van menselijke seksualiteit. De wetenschap over het onderwerp is glashelder en we roepen u, president Museveni, op om in naam van de wetenschap een veto uit te spreken tegen het wetsvoorstel.”

“We kunnen geen enkele hoogstaande wetenschappelijke organisatie bedenken - van de Wereldgezondheidsorganisatie tot de Wereldgezondheidsvergadering en daarbuiten - die zou pleiten tegen het idee dat homoseksualiteit niet normaal en natuurlijk is”, klinkt het.

De brief is ondertekend door vijftien vooraanstaande wetenschappers uit landen als Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Kenia en Australië.

KIJK. Geweld tegen de LGBTQ+-gemeenschap