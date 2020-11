Weten we vandaag nog wie gewonnen heeft? Kan Trump zomaar naar het Hooggerechtshof stappen? Wij beantwoorden uw meest gestelde vragen over de Amerikaanse verkiezingen

Trump claimt “grote overwin­ning” en dreigt naar Hoogge­rechts­hof te stappen om “stemmen” stil te leggen

12:17 “We maken ons klaar voor een groot feest. We zullen dit winnen en volgens mij hebben we al gewonnen.” Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een toespraak in het Witte Huis. Hij dreigde er ook mee om naar het Hooggerechtshof te stappen om een einde te maken “aan al het stemmen”. De stembussen waren dan al een tijd gesloten, dus de president verwees wellicht naar het tellen van poststemmen die nog moeten aankomen. “We willen niet dat ze om 4 uur ‘s ochtends nog stembiljetten vinden en ze bij de lijst voegen”, zei Trump. “Dit is één grote oplichting van het Amerikaanse volk”, klonk het. Volgens correspondente Greet De Keyser gaat hij dat misschien wel proberen, maar is het af te wachten of hij daarin zal slagen.