"Westerse regeringen moeten voorraden zeldzame metalen aanleggen”

Westerse regeringen moeten overwegen om voorraden aan te leggen van belangrijke metalen zoals kobalt en lithium, die bijvoorbeeld gebruikt worden in accu’s en batterijen. Die oproep doet het Internationaal Energieagentschap (IEA). De organisatie waarschuwt voor de geopolitieke risico’s die gepaard gaan met de overgang naar groene energie.

Sommige beleidsmakers vrezen dat de verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven nieuwe problemen met zich zal meebrengen. In tegenstelling tot olie, die op relatief veel plekken aanwezig is, is de productie en verwerking van mineralen zoals lithium, kobalt en sommige zeldzame aardmetalen sterk geconcentreerd. De drie grootste producenten zijn goed voor meer dan driekwart van het wereldwijde aanbod.

Het IEA waarschuwt dat hoge prijzen voor die mineralen en aardmetalen de transitie naar groene energie en een koolstofarme wereld kan vertragen. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, zal de vraag verviervoudigen, klinkt het in een rapport. Voor bepaalde grondstoffen verwacht het IEA zelfs dat de vraag veertig keer hoger zal liggen dan vandaag.

“De energietransitie kan zeker worden vertraagd als gevolg van stijgende kosten”, aldus IEA-topman Fatih Birol. Dit jaar steeg de prijs van een aantal grondstoffen al fors, door onder meer de groei van elektrische wagens.

Oliereserves

Het IEA werd in 1974 opgericht na de eerste wereldwijde oliecrisis. Leidende industrielanden, waaronder de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, probeerden toen hun energiebevoorradingszekerheid te vergroten door voorraden aan te leggen. Die strategische oliereserves zijn verschillende keren gebruikt, onder meer tijdens de Golfoorlog in 1990-1991 en tijdens de Libische burgeroorlog in 2011.

Het agentschap heeft sindsdien zijn takenpakket uitgebreid en adviseert regeringen over energiebeleid en in toenemende mate over klimaatverandering. Nu dringt het IEA er bij regeringen op aan zich te wapenen tegen nieuwe aanvoerrisico’s. Dit omdat de wereld steeds afhankelijker wordt van een reeks mineralen die slechts in een handvol landen op grote schaal worden geproduceerd.

China en Japan

China en Japan hebben strategische voorraden van cruciale metalen, maar westerse landen hebben dergelijke voorraden niet. China is ook sterk vertegenwoordigd in de mijnbouw en produceert ongeveer 60 procent van ‘s werelds zeldzame aardmetalen.

De VS houden een voorraadprogramma aan via het Defense Logistics Agency, maar er zijn weinig grootschalige aankopen geweest sinds de Koude Oorlog. Destijds werden metalen als kobalt voor het eerst van strategisch belang, voor het gebruik in straalmotoren.

Nu speelt kobalt een cruciale rol in lithium-ionbatterijen met hoge capaciteit. Dit type wordt onder andere door autoproducent Tesla gebruikt. De Democratische Republiek Congo is goed voor meer dan 70 procent van de wereldvoorraad.

Het IEA pleit ook voor het stimuleren van hergebruik van grondstoffen. Ook moeten mijnbouwbedrijven worden aangemoedigd nieuwe mijnen te ontwikkelen.