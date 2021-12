Westerse landen veroordelen ontplooiing van huurlingen Russische Wagner Group in Mali

Een vijftiental westerse landen, waaronder ook België, hebben in een gezamenlijk communiqué de ontplooiing veroordeeld van de Russische paramilitaire Wagner Group in het West-Afrikaanse Mali. De Wagner Group, die nauwe banden zou onderhouden met het Kremlin, moet in het West-Afrikaanse land mee strijd voeren tegen jihadistische opstandelingen.

In het communiqué is geen sprake van een terugtrekking van de buitenlandse troepen - ook het Belgisch leger neemt deel aan operaties in Mali. Vooraf had Parijs nog gezegd dat de aanwezigheid van de paramilitairen van Wagner "onverenigbaar" zou zijn met de verlengde aanwezigheid van de in Mali aanwezige Franse soldaten. Vandaag klinkt het dat Frankrijk en de andere landen vastberaden blijven om de Malinese burgers te beschermen en de strijd tegen terreur te ondersteunen.

"We veroordelen duidelijk de ontplooiing van huurlingen op Malinees grondgebied", klinkt het in de verklaring die behalve door ons land en Frankrijk ook door onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada ondertekend is. De westerse landen hekelen ook "de betrokkenheid van de Russische regering in het leveren van materiële steun bij de ontplooiing van de Wagner Group in Mali".

Een Franse regeringsbron wijst onder andere op "herhaaldelijke vliegbewegingen met transportvliegtuigen van het Russische leger en activiteiten van Russische geologen die bekendstaan om hun banden met Wagner".

Schaduwleger

De aanwezigheid van de Russen in Mali zal de veiligheid in West-Afrika enkel verslechteren, menen de westerse landen. Verder vrezen ze ook voor een verslechtering van de mensenrechtensituatie in Mali en een bedreiging voor het vredesakkoord en de verzoening in Mali.

De boodschap is gericht aan de Malinese junta, die in mei met een staatsgreep aan de macht kwam.

Wagner wordt beschouwd als een schaduwleger van het Kremlin, al spreekt Moskou dat tegen. Het huurlingenbedrijf heeft geopereerd in tal van conflictgebieden en wordt in verband gebracht met mensenrechtenschendingen. De EU legde kopstukken van Wagner deze maand sancties op.