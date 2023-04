Westerse landen hebben grondtroepen in Oekraïne, blijkt uit gelekte documenten van NAVO en VS

Wag­ner-lei­der: “Rusland heeft 80 procent van Bachmoet in handen”

Volgens het Russische huurlingenleger Wagner-groep heeft Rusland na maanden van strijd het grootste deel van de stad Bachmoet in handen. "De meerderheid van de stad, zo'n tachtig procent, is nu in onze handen", klinkt het bij Jevgeni Prigozjin in een video die gepubliceerd werd door een Russische blogger. De bewering kon echter niet door onafhankelijken worden gecontroleerd.