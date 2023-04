Westerse landen hebben grondtroepen in Oekraïne, blijkt uit gelekte documenten. Fransen en Britten ontkennen

Verschillende westerse landen zouden actief zijn in Oekraïne met militaire speciale eenheden. Dat wordt beweerd in een van de tientallen gelekte documenten van de NAVO en de Verenigde Staten over de oorlog in Oekraïne, melden onder meer de Britse omroep ‘BBC’ en ‘The Guardian’. Het bevestigt ook wat al ruim een jaar in stilte gespeculeerd wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen woensdag alvast dat de informatie niet correct is: ze ontkennen dat leden van hun special forces zich op Oekraïens grondgebied bevinden.

Op het internet circuleren documenten die worden toegeschreven aan Amerikaanse instanties en die geheime informatie over de Russische oorlog tegen Oekraïne zouden bevatten. Het is onduidelijk wie de documenten heeft gepubliceerd en in welke mate de inhoud ervan betrouwbaar is.

Aanwezig

Volgens de ‘BBC’ en ‘The Guardian’ staat in de documenten dat westerse landen met speciale eenheden aanwezig zijn in Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk zou het grootste aantal troepen ter plekke hebben: zo’n 50 in totaal. Maar ook anderen NAVO-landen hebben volgens het document tientallen special forces actief in Oekraïne, zoals Letland (17), Frankrijk (15) en de VS (14). Ook Nederland (1) zou een grondtroep hebben in het land.

Waar de troepen exact gestationeerd zouden zijn, is niet duidelijk. Ook rond het soort werk dat ze er zouden verrichten, zijn nog vraagtekens. Naar verwachting is het aantal personeelsleden klein, al zal dat ongetwijfeld nog veranderen, schrijft de ‘BBC’. Ondanks dat het om kleine troepen zou gaan, zijn special forces van nature wel zeer effectief: hun aanwezigheid zal Moskou vast niet onberoerd laten, klinkt het. Rusland betoogt namelijk al enkele maanden dat ze vechten tegen de NAVO in Oekraïne.

“Ernstige onnauwkeurigheid”

Via een tweet liet het Brits ministerie van Defensie weten dat de informatie uit de documenten een “ernstige mate van onnauwkeurigheid” bevat. “Lezers moeten voorzichtig zijn met het aannemen van beweringen die het potentieel hebben om verkeerde informatie te verspreiden”, klonk het verder. Het VK heeft Oekraïne tijdens de oorlog al sterk gesteund. Na de VS is het land de grootste schenker van militaire hulp.

“Er zijn geen Franse strijdkrachten betrokken bij operaties in Oekraïne”, klinkt het dan weer bij het ministerie van Defensie in Parijs. “We geven geen commentaar op documenten waarvan de oorsprong en de waarachtigheid onzeker zijn”, klinkt het nog.

Gelekte dossiers

De documenten die gelekt werden, waarvan sommige als “top secret” bestempeld zijn, leggen onder meer gevoelige details bloot over de voorbereidingen van Oekraïne voor een tegenoffensief dit voorjaar. Daarnaast geeft het een gedetailleerd beeld van de oorlog in het land, kostbare informatie dus voor de tegenstander. De Amerikaanse regering is ondertussen op zoek naar de bron van het lek.

Minstens één document, waarin het aantal slachtoffers aan beide kanten in Oekraïne wordt genoemd, lijkt te zijn vervalst.

