Westerse landen evacueerden woensdag 13.400 mensen uit Kaboel

Explosie aan luchthaven Kaboel: “Nog onduide­lijk of er slachtof­fers zijn”

15:57 Buiten de luchthaven van Kaboel heeft een explosie plaatsgevonden. Dat bevestigt Pentagon-woordvoerder John Kirby. Er zou ook een vuurgevecht aan de gang zijn. Tot nu toe is er nog geen duidelijkheid over slachtoffers. De Amerikaanse president Joe Biden is op de hoogte gebracht.