Westerse landen beloven "onvoorwaardelijke steun" aan territoriale integriteit Oekraïne

“VS overwegen troepenin­zet in Oost-Europa”

De Amerikaanse regering van president Joe Biden overweegt duizenden troepen en militaire schepen en vliegtuigen naar NAVO-lidstaten in Oost-Europa te sturen. Dat meldt de New York Times. Het zou in eerste instantie om 1.000 tot 5.000 troepen gaan, met de mogelijkheid dat aantal te vertienvoudigen als de situatie verslechtert. Biden is niet van plan troepen naar Oekraïne zelf te sturen, aldus de krant.

24 januari