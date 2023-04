Westerse bondgenoten komen voor elfde keer samen om wapensteun Oekraïne te bespreken

“Rusland heeft nog voldoende wapenvoor­ra­den om ware uitput­tings­strijd in Oekraïne te voeren”

Hoewel het Russische leger zwaar te lijden heeft onder strategische verliezen en westerse sancties, beschikt Moskou nog over voldoende wapens om de oorlog in Oekraïne vol te houden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS). “De westerse sancties zijn geen wondermiddel”, klinkt het. Door de grote reservevoorraden die Rusland heeft, is het land in staat “een ware uitputtingsstrijd” te voeren tot Oekraïne zonder militair materiaal zit, voorspelt de denktank.