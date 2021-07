Westen van Verenigde Staten bereidt zich opnieuw voor op extreme hittegolf

Grizzly­beer die Amerikaan­se vrouw (65) doodde tijdens kampeer­tocht neergescho­ten

14:53 Een grizzlybeer die dinsdag een vrouw in de Amerikaanse staat Montana doodde, is na een zoektocht door de lokale autoriteiten neergeschoten. De 65-jarige Leah Lokan, een verpleegster uit Californië, ging met twee vrienden kamperen in een natuurpark in de stad Ovando. Een grizzlybeer viel de tenten van de groep aan. Lokan overleefde de aanval niet.