Westen bereidt zich erop voor dat Poetin "alle middelen die hij nog heeft" zal gebruiken in Oekraïne

EU-parlement stemt over definitie­ve wet terugdrin­gen CO2-emis­sies

Het Europees Parlement stemt in Straatsburg over definitieve wetgeving die de CO2-uitstoot in de Europese Unie moet terugdringen. Meer bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten, om ze ertoe aan te zetten te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in elektrisch vervoer en betere isolatie.