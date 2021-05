West-Afrikaanse staatshoofden schorsen Mali als lid van regionale alliantie

Staats­greep Mali: Frankrijk dreigt met terugtrek­king Franse troepen

30 mei De Franse president Emmanuel Macron dreigt ermee de Franse militairen uit Mali terug te trekken, als het land zich ontwikkelt in de richting van een radicaal islamisme. In een interview met de krant Le Journal du Dimanche zegt hij dat er nu zo’n tendens is in Mali, na een tweede staatsgreep in negen maanden tijd. Gaat het land verder in die richting, haalt hij de Franse soldaten terug naar huis.