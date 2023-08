West-Afrikaanse legerleiders praten over Niger, ook Italië start met evacuaties

Na 31 dagen einde aan record­reeks van 43 graden in Phoenix

Na 31 dagen is er een einde gekomen aan de recordreeks van hete dagen in Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona. Op die plek is de temperatuur de afgelopen maand elke dag boven de 43 graden uitgekomen. Maandag werd het echter niet warmer dan 42,2 graden, zegt de Amerikaanse weerdienst NWS.