West-Afrikaanse landen willen zo snel mogelijk militaire operatie in Niger, Washington en Parijs "ondersteunen"

Stuwdam bij Noorse water­kracht­cen­tra­le breekt door na overstro­min­gen, huizen ontruimd

In Noorwegen is de Braskereidfoss-stuwdam in de provincie Innlandet, ten noorden van Oslo, doorgebroken na het overstromen van de rivier Glomma. De energiecentrale bij de dam was al ondergelopen en vervolgens uitgevallen. Daardoor konden de damluiken niet meer open, met alle gevolgen van dien. Er valt momenteel extreem veel regen in Noorwegen, waardoor er veel aardverschuivingen hebben plaatsgevonden en meer dan duizend mensen moesten worden geëvacueerd. Het hoogtepunt van de overlast wordt pas donderdag of vrijdag verwacht.