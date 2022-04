West-Afrika staat op rand van ergste voedselcrisis in decennium, volgens hulporganisaties

Schrijnen­de beelden tonen Oekraïense steden voor en na de Russische invasie

Rusland viel op 24 februari buurland Oekraïne binnen. In verschillende steden in Oekraïne is de schade immens. Kiev, Charkiv, Marioepol, Cherson, Tsjernihiv, de lijst is lang. Deze voor- en nabeelden tonen een deel van de verwoesting in die steden.

4 april