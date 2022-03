Werkzaamheden op nucleaire testlocatie van Noord-Korea vastgesteld, VS-rapport suggereert bezorgdheid

Satellietbeelden tonen bouwwerkzaamheden op de nucleaire testsite in het Noord-Koreaanse Punggye-ri. Dat is de eerste keer sinds de site werd gesloten in 2018. In een Amerikaans inlichtingenrapport wordt gewaarschuwd dat Noord-Korea dit jaar nucleaire tests zou kunnen hervatten op de site.

Op beelden die afgelopen vrijdag door commerciële satellieten zijn vastgelegd, zijn opnieuw tekenen van activiteit te zien op de site in Punggye-ri. Zo zouden de Noord-Koreanen bezig zijn met het bouwen van een nieuw gebouw en het herstellen van een ander gebouw, verklaren specialisten van het James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) in een rapport.

Satellietbeelden van Maxar tonen nieuwe activiteit op de site.

“De bouw- en reparatiewerkzaamheden geven aan dat Noord-Korea een beslissing heeft genomen over de status van de testlocatie”, staat in het Amerikaanse rapport te lezen. In het document wordt vermeld dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich sterk blijft inzetten voor de uitbreiding van het kernwapenarsenaal van het land. In januari voerde Noord-Korea een recordaantal tests uit. Het land heeft in januari zelfs zijn krachtigste raket sinds 2017 gelanceerd.

Het is moeilijk te achterhalen waarmee de Noord-Koreanen precies bezig zijn, maar “het is mogelijk dat Noord-Korea van plan is om de locatie opnieuw klaar te maken voor nucleaire proeven”, aldus het rapport. Internationale waarnemers hebben ook gemeld dat de belangrijkste kernreactorfaciliteit in het noorden van het land, in Yongbyon, in volle gang lijkt te zijn. Mogelijk wordt daar brandstof voor kernwapens gecreëerd.

Noord-Korea zei eerder dat de ingangen van de nucleaire testsite niet meer toegankelijk zijn.

Punggye-ri is de enige bekende nucleaire testlocatie van Noord-Korea. De Noord-Koreanen voerden er van 2006 tot 2017 zes kernwapenproeven uit in de tunnels van de site. De site is sinds 2018 gesloten toen Noord-Korea een zelfopgelegd moratorium op proeven met kernwapens heeft afgekondigd. Leider Kim Jong-un heeft al gezegd dat hij zich niet langer gebonden voelt aan dat moratorium, gezien de denuclearisatiegesprekken sinds 2019 zijn vastgelopen.

Noord-Korea liet eerder weten dat het veiligheidsposten en andere gebouwen op de site had vernietigd en dat de ingangen geblokkeerd waren. Maar dat kon nooit door onafhankelijke internationale media met zekerheid vastgesteld worden. “Hoeveel tijd het Noord-Korea zou kosten om de explosieve tests op de site te hervatten, hangt af van de omvang van de schade aan de tunnels zelf. Dat kunnen we moeilijk inschatten”, klinkt het in het Amerikaanse rapport. “Het is ook mogelijk dat Noord-Korea de kernproeven op een andere locatie hervat.”